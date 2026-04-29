La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 1,07 %

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió 0,38 %, a 118.623.140,18 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Grupo Supervielle (-5,2 %) y BBVA Argentina (-4,5 %).

Por el contrario cerraron en terreno positivo los papeles de Telecom Argentina (+7.9 %) y Transener (+6,2 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con bajadas de hasta 1,2 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a 573 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense retrocedió 15 pesos, a 1.415 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.390 por unidad.

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En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 15 pesos, a 1.415 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,1 %, a 1.498,03 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) descendió 0,8 %, a 1.435,60 pesos por unidad.