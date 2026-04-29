La bolsa de São Paulo se desploma un 2,05 %, jalada por las pérdidas de la minera Vale

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, acabó la jornada en los 184.750 puntos básicos y encadenó su sexta sesión consecutiva en rojo, tras experimentar una sesión entera en caída.

En lo que va de la semana, la bolsa paulista, la más importante de América Latina por volumen negociado, acumuló una pérdida del 3,14 %.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,40 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,001 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En el ámbito internacional, la Reserva Federal estadounidense (Fed) dejó sin cambios los tipos de interés, que permanecen en una horquilla entre el 3,5 y el 3,75 %.

Mientras que en Brasil, la expectativa es que este miércoles el Banco Central anuncie un nuevo recorte de 0,25 puntos porcentuales en las tasas, actualmente en los 14,75 % anual.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las acciones de Vale se desplomaron un 5,87 % tras permanecer en rojo durante toda la sesión, luego de que se conozca en la víspera su balance financiero referente al primer trimestre del año, que quedó por debajo de las expectativas del mercado.

Si bien la brasileña, una de las mayores mineras del mundo, informó que registró entre enero y marzo un beneficio neto un 36 % superior al del mismo período del año pasado, su resultado bruto de explotación manifestó un retroceso del 17 % respecto al trimestre previo y la deuda neta aumentó un 11 % interanual, hasta los 13.558 millones de dólares.

Las acciones de Petrobras encabezaron las acciones más negociadas de la sesión y cerraron con una subida del 3,03 %, impulsadas por el alza generalizada del crudo.

Al frente de las ganancias figuraron los títulos de la compañía de servicios de salud Alliança Saúde (9,37 %) y las de Tres Tentos Agroindustrial SA (7,17 %).

Del otro lado, las empresas que perdieron más valor este miércoles en el Ibovespa fueron la empresa de telecomunicaciones Oi (-15,38 %) y la compañía especializada en la fabricación de implementos rodoviarios Recrusul (-11,27 %).

El volumen financiero en el parqué brasileño superó hoy los 28.941 millones de reales (5.782 millones de dólares o 4.953 millones de euros), en unos 3,8 millones de operaciones, según los resultados preliminares al cierre de la sesión.