La COP30 tomará aportaciones de cumbre de transición energética para su hoja de ruta

"Incorporaremos las aportaciones que estamos escuchando aquí a nuestra hoja de ruta en temas afines como la producción, el consumo y las cuestiones financieras y económicas. Para nosotros era muy importante estar presentes en Santa Marta, y agradecemos tanto a Colombia como a los Países Bajos por liderar este proceso", señaló Toni en una rueda de prensa.

Los representantes de la COP30, que se celebró el año pasado en Belém (Brasil), estuvieron en las diferentes conversaciones de la cumbre de Santa Marta, donde escucharon y fueron parte de los diálogos en los que participaron gobiernos, representantes de la sociedad civil y organismos internacionales, entre otros.

"Creo que lo que hemos podido hacer aquí es sentarnos cara a cara y hacernos preguntas unos a otros", resaltó Toni.

Entre los asistentes a esta reunión, organizada por Colombia y Países Bajos, hay representantes gubernamentales de al menos 56 países, así como académicos, parlamentarios, sindicatos, indígenas, afrodescendientes, ONG, sociedad civil organizada, juventudes, campesinos, parlamentarios, sector privado y banca multilateral.

En Santa Marta, las partes dialogan sobre acciones concretas para poner en marcha mecanismos financieros, fiscales, regulatorios y de cooperación internacional que permitan implementar la transición energética.

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Igualmente fue lanzado el Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET, por sus siglas en inglés), que busca proporcionar insumos para que las políticas públicas ayuden al esfuerzo internacional de abandonar los combustibles fósiles.

"Nos alegra mucho que lo hayan creado. Parece que hay mucho entusiasmo. Una cosa es absolutamente cierta: debemos guiarnos por la ciencia, por todos los ámbitos de la ciencia, y me alegra mucho que un par de científicos hayan venido y hayan dicho que van a ayudar a los países que quieran dejarse guiar por la ciencia", expresó Toni.