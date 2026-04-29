La inflación española cae dos décimas en abril, al 3,2 %, tras rebajas fiscales a energía

Según el avance del índice de precios de consumo (IPC) de abril publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la evolución de la tasa frente a marzo refleja el abaratamiento de la electricidad, mientras que suben los combustibles.

El Gobierno aprobó a finales de marzo -mes en el que la inflación repuntó al 3,4 %- una serie de rebajas fiscales en la luz, el gas y los combustibles para hacer frente al encarecimiento energético debido a la guerra en Oriente Medio.

Según avanza el INE, en abril los precios de la electricidad disminuyeron más que en el mismo mes de 2025 y también se moderaron los precios de los paquetes turísticos, mientras que subieron combustibles y lubricantes para vehículos personales.

La inflación subyacente -sin alimentos no elaborados ni productos energéticos- disminuyó una décima, hasta el 2,8 %; mientras que en tasa mensual los precios subieron un 0,4 % respecto al mes de marzo.

En cuanto al indicador armonizado (IPCA), que permite hacer comparaciones con otros países europeos, aumentó una décima hasta el 3,5 %.