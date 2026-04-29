La producción industrial de Japón cayó un 0,5 % en marzo

El Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) afirmó que la actividad de las fábricas niponas continúa "fluctuando de forma indecisa", tras la caída del 2,1 % registrada el mes pasado.

Además de la bajada en febrero de la producción industrial, los envíos se redujeron en un 1,1 %, los inventarios experimentaron un descenso del 1,5 % y la relación de inventarios bajó un 0,4 %.

La principal industria que más influyó en el descenso de la producción fue la dedicada a los productos químicos inorgánicos y orgánicos, contribuyendo también los productos derivados del petróleo y del carbón.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y el consiguiente cierre del estrecho de Ormuz, que canaliza en torno al 20 % del crudo mundial en tiempos de paz, han creado una inestabilidad en el suministro de petróleo y productos derivados a Japón que ha provocado escasez de componentes como la nafta.

Por el contrario, los sectores que registraron los incrementos fueron el de los equipos de transporte, excluyendo los vehículos de motor, la maquinaria de producción y los componentes y dispositivos electrónicos.

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El METI prevé que la producción industrial aumente un 2,1 % en abril, una revisión a la baja frente al 3,3 % estimado el pasado mes, y un 2,2 % en mayo.

La producción industrial mide el ritmo de las fábricas japonesas y se considera un indicador clave para anticipar la marcha de la economía del país asiático, altamente dependiente de sus exportaciones manufactureras.