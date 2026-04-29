Más de 109.000 afectados y 17 fallecidos por lluvias en lo que va de año en Ecuador

Según las estadísticas de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), hasta este miércoles se habían registrado 33.081 viviendas afectadas y 278 destruidas, 60 puentes afectados, 33 destruidos y 67,56 kilómetros de carretera dañados.

Entre las provincias más afectadas están Guayas con 54.810 personas impactadas, seguida por Los Ríos (33.634), Esmeraldas (11.687), El Oro (9.092), Manabí (5.181), Loja (4.067), Santa Elena (3.575), Pastaza (1.701) y Chimborazo (1.388).

Según la SNGR, desde el pasado 1 de enero hasta este miércoles se habían registrado 2.663 eventos adversos por lluvias en todo el país, lo que ha afectado a 200 municipios y 738 parroquias (subdivisiones dentro de los municipios, urbanos o rurales).

La SNGR mantiene la alerta amarilla para las provincias de Pastaza y Tungurahua; mientras en alerta naranja están Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

En alerta roja se encuentran Esmeraldas (fronteriza con Colombia), Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja.