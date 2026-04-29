Más de 200 migrantes llegan a Venezuela en un vuelo de repatriación procedente de EE.UU.

En un mensaje de Telegram, la cartera de Estado detalló que en el vuelo llegaron 154 hombres, 28 mujeres, 9 adolescentes y otros 17 menores de edad, sin especificar edades.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, donde fueron recibidos por funcionarios de distintos cuerpos policiales, incluyendo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana.

Se trata del vuelo número 139 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

El lunes, 57 venezolanos retornaron al país en un vuelo también procedente de Miami.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela en vuelos de repatriación desde febrero de 2025.