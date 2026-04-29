Más de 300 personas evacuadas por nuevo episodio de contaminación en 'Chernóbil chileno'

El nuevo episodio produjo la suspensión de clases en al menos tres colegios de la localidad, ubicada en la región de Valparaíso, a 160 kilómetros al noroeste de Santiago, debido a la emanación de olores ambientales desconocidos.

El Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) informó que se encuentran realizando trabajos de monitoreo, mientras que personal de salud evalúa a los niños de la Escuela Campiche, que presentaron cefaleas y náuseas.

Un total de 333 personas fueron evacuadas desde la Escuela Básica La Chocota de Puchuncaví, mientras que 14 infantes y 13 funcionarios fueron desalojados del jardín infantil Sirenita de Horcón.

"Lamentablemente, hoy hemos tenido un episodio de gases contaminantes en la comuna, que ha afectado a diferentes colegios", explicó a medios locales Mario González, encargado de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Puchuncaví.

El funcionario detalló que los bomberos se desplegaron en la comuna para realizar mediciones, que según reseña la prensa chilena, arrojaron la presencia de ácido sulfhídrico, un gas asociado a la descomposición de materia orgánica.

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Greenpeace, por su parte, hizo un llamado a las autoridades a través de la vocera Roxana Núñez para que se detenga "el cordón industrial hasta esclarecer qué está enfermando a la población".

"Esto no es algo nuevo, lleva ocurriendo desde hace varios años y, hasta el día de hoy, no existe claridad sobre quiénes son los responsables ni qué está enfermando a niños y niñas de las comunas de Quintero y Puchuncaví", expresó.

En el 'Chernóbil chileno' se producen intoxicaciones repetidamente desde que en 2018 un episodio de contaminación dejó 1.700 perjudicados. El más reciente habría sido en 2025, que según la organización activista medioambiental afectó a 200 menores de edad.