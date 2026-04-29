México confía en seguir el "acercamiento" con España para construir una "nueva etapa"

"Nos dará muchísimo gusto seguir trabajando en estos y otros proyectos que conversamos hoy con la presidenta Sheinbaum, con usted y con su equipo. Así que, de verdad, cuenten con nosotros para seguir este acercamiento de dos países que eran ya cercanos y que nuevamente se encuentran para construir una nueva etapa", declaró el funcionario en un mensaje junto a su homólogo español al término de la reunión en la sede de la Cancillería mexicana.

Asimismo, el jefe de la diplomacia mexicana puso en valor la "relevancia" de la relación existente con España, algo que, a su juicio, "excede de lo cotidiano".

Como prueba de ello mencionó el exilio republicano acogido en el país tras la guerra civil española, un evento histórico que, subrayó, es uno de los "capítulos más sobresalientes" de esa relación y un "ejemplo de solidaridad y cercanía" que sigue vivo a "ambos lados del Atlántico".

El secretario de Relaciones Exteriores volvió al presente para afirmar que recibe al canciller español "con ese mismo espíritu" del siglo pasado, al subrayar que este encuentro surge tras la visita de Sheinbaum a Barcelona para la cumbre progresista de hace dos semanas y los "importantes gestos" de España hacia "nuestra historia y hacia nuestras culturas indígenas".

"Somos dos naciones soberanas que reconocen sus diferencias con madurez y que apuestan por el entendimiento mutuo y la prosperidad compartida", mencionó Velasco.

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Por todo ello, indicó que esta visita de Albares sirve para trabajar conjuntamente en cuatro ejes: la cooperación cultural, el trabajo científico y tecnológico, la defensa de la democracia en un "momento histórico" y una agenda multilateral orientada a los principios de la ONU.

En este sentido, defendió la "importancia" de construir una nueva "narrativa" compartida de la historia común con "profundidad y toda su diversidad", con iniciativas como la exposición 'La Mujer en el México Indígena', inaugurada en Madrid el pasado 30 de octubre.

En su opinión, el apoyo del gobierno de Pedro Sánchez muestra la "vitalidad" de la relación y la "importancia que ambas naciones otorgamos al reconocimiento de las culturas ancestrales" en México.

El canciller también celebró la reciente cumbre progresista en Barcelona, a la que acudió Sheinbaum o el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en un momento histórico que exige "respuestas firmes" ante el "avance del extremismo, la desinformación y la represión".

"Coincidimos en la urgencia de reformar la ONU para construir un órgano más representativo, democrático e incluyente (...) Compartimos también nuestra preocupación por la creciente volatilidad internacional y la escalada de conflictos con graves consecuencias humanitarias", añadió Velasco, quien citó en concreto la situación de Cuba.

Anteriormente, Albares se reunió con Sheinbaum, a quien le entregó "en persona" la invitación del rey Felipe VI para que la mandataria mexicana acuda a la Cumbre Iberoamericana en Madrid, que se celebrará en noviembre próximo.