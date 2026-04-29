ONG venezolana registra 29 detenciones de trabajadores de la prensa en lo que va de 2026

"La mayoría de detenciones fueron de corta duración, efectivamente, pero se dieron en el contexto de movilizaciones de calle, cobertura de manifestaciones", indicó Marysabel Rodríguez, socióloga y miembro de la ONG, durante la presentación del informe anual en Caracas.

Del total de detenidos, 22 fueron periodistas, seis particulares -infociudadanos o activistas- y un trabajador público.

Rodríguez señaló que seis de estos arrestados fueron acusados del delito de incitación al odio y cuatro de ellos fueron detenidos por expresiones que publicaron en espacios digitales.

En este cuatrimestre, Espacio Público ha registrado un total de 91 violaciones a la libertad de expresión, un 16 % menos de lo registrado en el mismo periodo de 2025, sin embargo, Rodríguez advirtió que este descenso en denuncias es "bajo" pero la "violencia en torno a los casos es mayor".

Rodríguez indicó que hasta el cierre de abril, han identificado patrones que documentaron en 2025 como la intimidación, censura y hostigamiento judicial.

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"En 2026 seguimos viendo procesos judiciales y detenciones (...) qué lo diferencia de 2024, 2025, que en principio pareciera que las detenciones no se extienden tanto en el tiempo. Es decir, volvemos un poco a la lógica de detenciones de corta duración, que si recuerdan fue como iniciaron las limitaciones al trabajo periodístico y al ejercicio en general de la libertad de expresión", apuntó.

Asimismo, dijo que la dinámica de la "persecución judicial" persiste y considera que no hay indicios de que eso se vaya a revertir, pese a que en febrero pasado se promulgó la Ley de Amnistía y desde enero ha habido un proceso de excarcelaciones de presos políticos, entre ellos periodistas.