Piden 15 años de prisión para exmiembro de antigua organización terrorista RAF en Alemania

En su alegato final ante el tribunal regional de Verden (en el norte de Alemania), la fiscal Annette Marquardt consideró probado que la acusada cometió varios robos junto con sus presuntos cómplices Burkhard Garweg y Ernst-Volker Staub, que están siendo buscados también por pertenecer a la RAF.

Según recogen el medio NDR y la edición digital del semanario Der Spiegel, la fiscal señaló que la mujer, de 67 años, había mostrado una "alta energía criminal" y un "proceder brutal", además de no haber mostrado arrepentimiento durante el juicio que comenzó en marzo pasado ningún.

La Fiscalía pidió que Klette sea condenada, entre otros delitos, por intento de asesinato, robo agravado y violaciones de la legislación sobre armas.

De acuerdo con el diario Bild, la cuestión está en si los atracos con armas pesadas deben calificarse como intento de asesinato.

Durante el procedimiento, según este medio, el tribunal había dejado entrever que se alejaría de esa calificación, porque los jueces partirían de una "intención eventual de matar", es decir que los autores habrían aceptado conscientemente la posibilidad de causar la muerte de personas, terminología que influye en la sentencia.

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Según la acusación, los tres antiguos miembros de la RAF asaltaron, enmascarados y en parte fuertemente armados, transportes de dinero y supermercados en varias ciudades de Baja Sajonia, Schleswig-Holstein y Renania del Norte-Westfalia.

El trío habría obtenido en 13 robos más de 2,7 millones de euros entre 1999 y 2016 para financiar su vida en la clandestinidad.

Como agravantes, la Fiscalía ve, entre otros factores, la planificación exhaustiva, el elevado botín y los importantes daños psicológicos causados a las víctimas.

Los robos no tenían relación con la RAF, sino que Klette quería financiar su vida y sus vacaciones con el dinero robado, "sin consideración por las consecuencias", dijo.

Dado que existe el riesgo de que Klette vuelva a la clandestinidad, no debería ser puesta en libertad provisional antes de una sentencia firme, exigió la fiscal.

Klette fue detenida en febrero de 2024 en un apartamento de Berlín, donde, según la fiscal, los investigadores encontraron numerosas pruebas.

"Lo que se encontró no era ni inofensivo ni propio de una jubilada", dijo, de acuerdo con NDR.

Según la investigación, los agentes hallaron una imitación de un lanzacohetes antitanque, munición y armas.

Klette no admitió ni negó los hechos en el proceso, en el que está previsto que la defensa cierre sus alegatos entre el 12 y 13 de mayo y que la sentencia sea dictada a finales de ese mes.

La exintregrante de la RAF aprovechó por contra la atención mediática para lanzar mensajes políticos, como críticas al capitalismo o a intervenciones militares.

A la RAF, también conocida como el grupo Baader-Meinhof por el nombre de sus dirigentes más famosos -Andreas Baader y Ulrike Meinhof-, se le atribuyen el asesinato de 34 personas entre 1968 y 1998, cuando se produjo su disolución, entre ellas el industrial Hans Martin Schleyer o el fiscal federal Siegfried Buback.