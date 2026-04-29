Rusia atacó anoche a Ucrania con 123 drones de larga distancia

Del total de los drones, 95 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas en el norte, el sur y el este de Ucrania.

Otros 19 drones no fueron interceptados e impactaron en dieciséis localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó también de la caída de fragmentos de drones derribados en otros cuatro lugares del país invadido por Rusia.

Varios drones rusos seguían sobrevolando territorio ucraniano en el momento en que se publicó el parte.

La Fuerza Aérea ucraniana indicó posteriormente este miércoles que drones rusos adicionales se dirigían a varias regiones ucranianas relativamente cercanas al frente o fronterizas con Rusia.