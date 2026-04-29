Segunda Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles será en Tuvalu

"Me gustaría anunciar el día de hoy que la segunda conferencia se va a llevar a cabo en 2027 y va a ser presidida por Tuvalu e Irlanda. Esto es una expresión del equilibrio, de la diversidad y la colaboración, de la capacidad para llegar a acuerdos y la necesidad para hacerlos juntos", expresó la ministra colombiana de Ambiente, Irene Vélez.

La funcionaria hizo el anuncio durante la plenaria de cierre de la primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que se celebró durante los últimos seis días en Santa Marta, capital del departamento caribeño de Magdalena.

"Pese a la dificultad (...) las contradicciones innegables decidimos cambiar el rumbo, no resignarnos a una economía construida sobre la destrucción y la guerra, decidimos en cambio que era necesario priorizar la vida, la seguridad, las certezas, las soberanías, las solidaridades. Más allá de los combustibles fósiles sí hay otro mundo posible", añadió Vélez.

Entre los asistentes a esta reunión, organizada por Colombia y Países Bajos, hubo representantes gubernamentales de al menos 56 naciones, así como académicos, parlamentarios, sindicatos, indígenas, afrodescendientes, ONG, sociedad civil organizada, juventudes, campesinos, parlamentarios, sector privado y banca multilateral.

En Santa Marta, las partes dialogaron sobre acciones concretas para poner en marcha mecanismos financieros, fiscales, regulatorios y de cooperación internacional que permitan implementar la transición energética.

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El secretario general del Departamento de Medio Ambiente, Clima y Comunicaciones de Irlanda, Philip Nugent, aseguró que la decisión de copresidir la próxima conferencia con Tuvalu "es significativa y envía una señal poderosa al mundo: establece esta conversación en la primera línea del impacto global".

"Vamos a construir las bases, garantizando que se expanda la cooperación, se acelere la implementación y se mantenga la transición. Nuestro objetivo es claro, continuar avanzando y llevar a cabo los resultados de lo que se hizo en Santa Marta", expresó Nugent.

Por su parte, el ministro de Asuntos Internos, Cambio Climático y Medio Ambiente de Tuvalu, Maina Talia, señaló que ese país ubicado en la Polinesia, en el Pacífico Sur, busca "llevar a cabo todos los elementos" iniciados en Santa Marta, "expandiendo soluciones y confrontando las barreras" que enfrenta la transición energética.

"Debemos confrontar la dependencia económica en los combustibles fósiles", añadió Talia, cuyo país, de menos de 12.000 habitantes, hace parte de un grupo de islas que corren el riesgo de desaparecer por el cambio climático.