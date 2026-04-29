Sube a 16 la cifra de víctimas mortales en el choque de trenes de Indonesia, todas mujeres

La cifra de fallecidas asciende ya a 16 y la de heridos a 91 -frente a los 84 reportados la víspera-, más de la mitad de los cuales permanecen hospitalizados, informó la compañía ferroviaria estatal, KAI, y recogió la agencia de noticias Antara.

El accidente se produjo cuando un tren de cercanías procedente de Yakarta -en el que se encontraba el vagón femenino- fue golpeado por detrás por un tren de larga distancia alrededor de las 20.00 hora local del lunes (13.00 GMT), después de tener que parar al toparse con un taxi que por motivos desconocidos acabó en mitad de la vía, según medios locales y KAI.

El escenario de la colisión fue la estación de Bekasi Este, a unos 20 kilómetros de la capital hiperpoblada del país con más musulmanes del mundo, que en los últimos años ha buscado mejorar sus conexiones con el extrarradio para descongestionar la urbe.

La recuperación del servicio de cercanías en la ruta afectada (entre Bekasi y Cikarang) "está progresando", señalaron hoy las autoridades, citadas por Antara.

En una comparecencia recogida por medios locales la víspera -cuando inicialmente se reportaron 14 fallecidas, cifra revisada en horas posteriores (15) y de nuevo hoy (16)-, la agencia indonesia de rescates (Basarnas) informó de que las víctimas mortales fueron halladas en un vagón reservado para mujeres, situado en la parte trasera del tren de cercanías impactado.

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Ante numerosas quejas por tocamientos indeseados en trenes abarrotados, Indonesia implementó en 2010 trenes con vagones de uso exclusivamente femenino, una iniciativa contra el acoso sexual en el transporte público que en Asia también aplican países como Japón e India.

En el caso indonesio, suelen estar en la parte trasera o frontal de los convoyes, ubicaciones que el Ejecutivo aseguró que serán evaluadas tras el letal accidente.

Indonesia, archipiélago en vías de desarrollo de más de 17.000 islas, ha apostado en los últimos años por reforzar su sistema ferroviario y en 2023 inauguró su primer tren de alta velocidad entre la capital y Bandung (150 kilómetros).