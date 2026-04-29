Venezuela y la empresa británica BP firman un memorando para la exploración de gas

"Quiero felicitar la suscripción de este memorando de entendimiento para exploración de gas, costa afuera, en la plataforma Deltana", dijo Rodríguez en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.

El acuerdo fue firmado en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, por la ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Paula Henao, y por el presidente de BP en Trinidad y Tobago, David Campbell.

El vicepresidente ejecutivo de gas y energía baja en carbono de BP, William Lin, subrayó que saben que hay "mucho gas" en la plataforma Deltana.

"Tenemos muchas capacidades de la comercialización, no solamente de gas, sino de hidrocarburos y sabemos que podemos ayudar a Venezuela en el desarrollo de esos campos", mencionó Lin, traducido en vivo por intérpretes.

Además, informó que BP está abriendo una oficina permanente en Caracas y que ya contrató a una gerente en Venezuela.

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La negociación con BP se suma así a otras ya hechas con la italiana ENI, la estadounidense Chevron y la española Repsol, luego de que Estados Unidos flexibilizara las sanciones impuestas en 2019 al mercado petrolero.

El martes, el Gobierno de Venezuela firmó un nuevo contrato con la compañía italiana ENI como parte de una "de las apuestas más importantes" para aumentar la producción de gas y crudo en el campo Junín-5, ubicado en la rica faja petrolífera del Orinoco, en el sur del país.

La ministra de Hidrocarburos y el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, firmaron junto al director de operaciones y recursos naturales de ENI Venezuela, Guido Brusco, "un contrato para el desarrollo de las actividades primarias en el área Junín-5", según describió el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), sin ofrecer más detalles.