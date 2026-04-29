Von der Leyen: "Las consecuencias del conflicto podrían prolongarse meses o incluso años"

"Hay una dura realidad que debemos afrontar: las consecuencias de este conflicto podrían prolongarse meses o incluso años. Esta es la segunda gran crisis energética en apenas cuatro años. La lección debe ser clara para todos: en un mundo turbulento como el nuestro, no podemos ser demasiado dependientes de la energía importada", dijo Von der Leyen ante el Parlamento Europeo.

La presidenta alemana señaló que en apenas dos meses de conflicto, la factura europea de importaciones de combustibles fósiles ha aumentado en más de 27.000 millones de euros sin que haya subido a la vez la cantidad de energía importada, una pérdida diaria de casi 500 millones de euros.

"El camino a seguir es obvio: debemos reducir nuestra sobredependencia en combustibles fósiles importados e impulsar nuestro suministro de energía producido localmente, asequible y limpia. De renovables a nuclear, siempre respetando la neutralidad tecnológica", pidió.

Von der Leyen ejemplificó que los países europeos con más fuentes de energía bajas en emisiones de carbono en su "mix" han visto los menores incrementos en la factura eléctrica porque están más protegidos ante los shocks externos, lo cual tildó de "el camino hacia una Europa independiente".

La presidenta de la Comisión recalcó que no hay una solución a la crisis que sirva para las muy variadas realidades energéticas de los países europeos y se remitió a la "caja de herramientas" que Bruselas presentó la semana pasada para que cada gobierno combine las medidas como mejor le convenga, desde coordinación en las reservas de combustible hasta la protección de los consumidores y empresas.

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Ante la Eurocámara, Von der Leyen señaló que, cuando se cumplen dos meses del inicio de la guerra, el conflicto "está por fin asistiendo a una tregua después de semanas de violencia", al tiempo que confió en que los altos el fuego en Irán y Líbano se mantengan "para reestablecer la paz y la estabilidad por medios diplomáticos".

"El objetivo compartido es un final duradero para la guerra. Esto incluye restaurar la libertad de navegación plena y permanente en el estrecho de Ormuz sin peajes. También está claro que cualquier acuerdo de paz tendrá que abordar el programa nuclear y de misiles balísticos de Irán", añadió.