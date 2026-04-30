El líder supremo de Irán afirma que Estados Unidos no tiene lugar en el futuro del Pérsico

“Hoy, dos meses después de la mayor concentración militar y agresión de los matones del mundo en la región y de la vergonzosa derrota de Estados Unidos, se está escribiendo un nuevo capítulo para el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz”, dijo Jameneí en un mensaje publicado con ocasiones del Día del golfo Pérsico en Irán.

“Por el poder y la fuerza de Dios, el brillante futuro de la región del Golfo Pérsico será un futuro sin Estados Unidos y al servicio del progreso, el bienestar y la prosperidad de sus naciones”, aseguró.

Jameneí sostuvo que las bases estadounidenses en la región no tienen el poder de garantizar su seguridad ni el de sus países aliados en la región.

“Los extranjeros que llegan desde miles de kilómetros de distancia y cometen actos malvados y maliciosos no tienen cabida en ese lugar, salvo en el fondo de sus aguas”, dijo.

Para el líder religioso y político las nuevas normas que prepara Teherán para gestionar el estrecho y cobrar a los buques por su transito traerán “comodidad y progreso” para las naciones de la región.

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La República Islámica celebra cada año el Día del golfo Pérsico el 30 de abril con diferentes eventos y discursos de sus autoridades.

Irán se encuentra sometido a un cerco naval por parte de Estados Unidos, que ha respondido así al bloque iraní del estrecho de Ormuz, a su vez una reacción a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Tras la imposición del bloqueo iraní por la estratégica ruta por la que transitaba el 20 % del petróleo mundial la circulación de petroleros ha caído en picado, lo que ha disparado el precio del crudo.

La República Islámica además cobra a los buques que quieren transitar por el estrecho y según el Banco Central del país ya ha recibido pagos por ello.