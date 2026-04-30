El PIB de México crece el 0,2 % en el primer trimestre pese a la incertidumbre de EE.UU.

La subida, por encima de la expectativa del mercado, ocurrió gracias al repunte trimestral de los servicios (0,9 %) y pese al retroceso de la industria (-1,1 %) y del sector agropecuario (-0,1 %), detalló el Inegi en su reporte, con base en cifras desestacionalizadas, sin factores coyunturales por temporada.
Por otro lado, el PIB mexicano aumentó un 0,1 % interanual de enero a marzo, según cifras originales del instituto autónomo, con lo que mantuvo una tendencia al alza tras elevarse 1,8 % de octubre a diciembre.
Este crecimiento fue resultado del incremento anual de las actividades terciarias (0,7 %), aunque las secundarias disminuyeron un 1,3 % y las primarias cayeron 0,1 %.
El aumento del primer trimestre ocurre tras el crecimiento del 0,6 % del PIB en 2025, mientras que en los últimos tres meses de ese año la economía se elevó 1,8 % pese a la incertidumbre creada por la guerra comercial desatada por el presidente estadounidense Donald Trump y en medio de la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El dato de México está en sintonía con el de Estados Unidos, destino de más del 84 % de las exportaciones mexicanas, pues este jueves se reveló que el PIB estadounidense se elevó un 0,5 % a ritmo anualizado, mientras que la economía estadounidense se expandió un 2 % a ritmo anualizado, un salto frente al 0,5 % registrado en el periodo anterior.
El año pasado, los aranceles de Trump encendieron las alertas económicas en México, sin embargo, el país logró sortear una recesión pese a las caídas en los segundos dos trimestres del año.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha previsto que México crecerá un 1,6 % este año, mientras que el Banco Mundial también proyectó que el PIB mexicano se elevará 1,3 % en 2026.
La economía de México se elevó un 0,6 % en 2025, y aumentó un 1,8 % de octubre a diciembre, rompiendo así con una racha de caídas en el segundo y tercer trimestre del año.
México creció el 1,5 % en 2024, el 3,2 % en 2023, el 3,9 % en 2022 y el 6,1 % en 2021, según las cifras actualizadas del Inegi.