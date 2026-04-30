El PIB francés se estancó en el primer trimestre con fuerte caída del comercio exterior

El Instituto Nacional de Estadística (INSEE), que publicó este jueves las primeras cifras de la actividad económica de esos tres primeros meses, que incluye el de marzo con los primeros efectos de la guerra en Oriente Medio, señaló que el único de los grandes parámetros que contribuyó en positivo al PIB fueron las variaciones de existencias de las empresas.

La aportación de esas variaciones fue de ocho décimas de PIB (habían restado siete décimas entre octubre y diciembre), mientras que el comercio exterior amputó siete décimas, frente a las seis positivas en el último trimestre de 2025.

La razón de ese efecto fuertemente negativo del comercio exterior es que, por una parte las exportaciones se redujeron un 3,8 % (habían crecido un 0,8 % en los tres últimos meses de 2025), y por otra las importaciones disminuyeron un 1,7 % (ya lo habían hecho un 0,8 %).

El consumo de los particulares se resintió ligeramente entre enero y marzo, con una caída del 0,1 %, que en cualquier caso marca un cambio de tendencia si se compara con la subida del 0,4 % entre octubre y diciembre. Entre enero y marzo disminuyó sobre todo el consumo de energía (-2,3 %) y también de alimentación (-0,3 %).

Además, la inversión retrocedió un 0,4 % en el primer trimestre, tras haber progresado un 0,3 % en los tres últimos meses de 2025.

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El Gobierno francés había revisado a la baja a mediados de mes sus expectativas de crecimiento para el conjunto de 2026 para tener en cuenta los primeros efectos del conflicto bélico en Oriente Medio, y preveía un 0,9 %, una décima menos que anteriormente. Se alineaba así con las anticipaciones del Banco de Francia.

El estancamiento del PIB en el primer trimestre es una dificultad adicional para alcanzar ese objetivo del 0,9 %, y todo ello en un contexto muy incierto sobre la evolución del conflicto bélico y de sus consecuencias económicas.