El presidente de la junta militar maliense encabeza funeral del jefe de Defensa asesinado

La ceremonia se celebró sin incidentes en el Batallón de Ingenieros Militares, situado en la avenida de la Nación, en pleno centro de la capital, con la presencia de altos responsables de la junta militar en el poder, del gobierno de transición, de varios embajadores -entre ellos el de Rusia, Igor Gromiko-, así como de otros responsables y familiares del fallecido.

El féretro con los restos de Camara, cubierto con la bandera de Malí y con su retrato al frente, fue trasladado en una marcha fúnebre por miembros de la 24 promoción de la Escuela Interarmas, sus compañeros de armas, que avanzaron con la carroza que portaba el féretro, pasando frente a Goita y a los presentes.

El primer ministro transitorio, el general Abdulaye Maiga, que asistió al funeral en atuendo militar, aseguró en su intervención en el funeral que "el legado de Camara" no desaparecerá con él.

"Ciertamente, el general ya no está en este mundo; eso nos entristece y nos conmueve profundamente, pero su ideal será llevado adelante por millones, incluso decenas y cientos de millones de mujeres y hombres, de jóvenes en todo Malí, en la Confederación de Estados del Sahel (coalición formada por Malí, Níger y Burkina Faso), en África y en todo el mundo", afirmó.

Además de esta ceremonia, está prevista también una ceremonia fúnebre de carácter religioso en la tarde de este jueves en la ciudad de Kati, situada a 15 kilómetros al norte de Bamako y bastión del poder de la junta militar surgida de los golpes de 2020 y 2021.

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La ceremonia fúnebre en Bamako tuvo lugar en medio de un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad y militares, con un amplio dispositivo que incluyó el cierre al tráfico desde primeras horas de la mañana, de las vías y plazas que dan acceso al recinto.

Las autoridades también pidieron a los ciudadanos suspender todos los desplazamientos hacia el batallón donde se celebró el funeral, evitar movimientos no esenciales, portar documentos de identidad, abstenerse de realizar concentraciones y adoptar un perfil bajo.

También exhortaron a informar de cualquier incidente a los puntos de seguridad y se prohibió la circulación de vehículos con cristales tintados.

Los yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, por su acrónimo en árabe, afiliado a Al Qaeda en el Sahel) lanzaron este jueves varios ataques contra puestos del Ejército maliense en la localidad de Hombori, en el norte del país, así como contra dos puestos de control en localidades cercanas a la capital, sin que de momento haya un balance definitivo de daños.

JNIM reivindicó en un comunicado haber tomado "el control total" de estos puestos, en medio de amenazas del grupo de imponer un bloqueo contra la capital maliense.

El sábado pasado, los yihadistas de JNIM y los rebeldes del Frente de Liberación del Azawad, que reclaman la independencia de extensas zonas desérticas del norte del país, lanzaron una amplia ofensiva coordinada y simultánea contra la capital y varios puntos del país que culminó con la toma de la estratégica ciudad de Kidal (norte).

El Ejército maliense informó hoy que el miércoles bombardeó objetivos "terroristas" en esa ciudad y aseguró haber abatido a "varios terroristas".

El pasado martes, el presidente Goita subrayó en un discurso a la nación que la situación se encontraba "bajo control" tras la ola de ataques y añadió que el dispositivo de seguridad ha sido reforzado y que las operaciones de rastreo y búsqueda continuarán.