Hasta un 48 % de Cuba quedará este jueves a la vez sin corriente por la crisis energética

El país caribeño vive desde mediados de 2024 una grave crisis energética, que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) desde enero. Las medidas del país norteamericano han sido calificadas por las Naciones Unidas como “acciones que vulneran los derechos humanos”.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario pico de la presente jornada una capacidad de generación de 1.652 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.448 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.478 MW.

La crisis energética cubana tiene causas estructurales, principalmente la obsolescencia de las termoeléctricas, que sufren frecuentes averías, y la falta de divisas para importar combustible.

Además, la actual presión de EE.UU. ha venido a agudizar la situación. El Gobierno cubano mantiene que décadas de sanciones han lastrado al sector y acusan a Washington de "asfixia energética".

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Este jueves, ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (responsables del 40 % del mix energético).

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, una fuente de energía que precisa diésel y fueloil, pero desde enero pasado está detenida debido a las sanciones de EE.UU.

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables de energía, especialmente la solar que ha recibido apoyo chino.

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico cubano.