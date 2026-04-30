Italia exige a Israel la liberación de los activistas de la Flotilla

Meloni celebró esta mañana una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, y el subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Alfredo Mantovano, para analizar los acontecimientos relacionados con la Flotilla Global Sumud, informó en una nota.

"El Gobierno italiano condena la incautación de las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud, acaecida ayer por la noche en aguas internacionales frente a las costas griegas, y exige al Gobierno de Israel la liberación inmediata de todos los italianos detenidos ilegalmente, el pleno respeto del derecho internacional y garantías sobre la integridad física de las personas a bordo", añade el comunicado.

Italia "continúa su compromiso de seguir prestando ayuda humanitaria a Gaza en el marco de nuestra cooperación y en el respeto del derecho internacional", agrega la nota.

El Ministerio de Exteriores israelí informó este jueves de la detención de unos 175 activistas que participaban en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza, quienes están siendo trasladados a Israel tras la interceptación de sus embarcaciones en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja.

Según fuentes del equipo legal, han sido arrestados 24 de los 57 activistas italianos que participan en la misión a bordo de alguna de las 22 embarcaciones interceptadas.

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La Flotilla Global Sumud denunció esta mañana que fuerzas navales israelíes interceptaron, abordaron e inutilizaron sistemáticamente varios barcos, dejando intencionadamente a cientos de civiles a la deriva y ante una tormenta inminente.

"Esta noche, el mundo presencia la exportación de la doctrina de abandono planificado del ejército israelí. En una violenta incursión en aguas internacionales, las fuerzas navales israelíes interceptaron, abordaron e inutilizaron sistemáticamente varias embarcaciones de la Flotilla Global Sumud", explicaron en su canal de Telegram.

Y agregaron: "Tras destrozar los motores y destruir los sistemas de navegación, el ejército se retiró, dejando intencionadamente a cientos de civiles a la deriva en embarcaciones averiadas y no operativas, directamente en la trayectoria de una tormenta inminente", añadieron.

Además, destacaron que "se bloquearon las comunicaciones con múltiples embarcaciones, impidiendo que pudieran coordinarse o pedir ayuda".

La flotilla zarpó el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta (sur) con el objetivo de cruzar el Mediterráneo y llegar a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria a la población palestina.