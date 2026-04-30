Kiev vuelve a golpear infraestructura petrolera rusa a 1.500 kilómetros de distancia

Uno de los dos objetivos alcanzados por los drones del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en la madrugada del jueves fue la refinería que el gigante energético Lukoil tiene en la ciudad de Perm, capital de la región homónima.

“Es una de las refinerías más grandes de Rusia, con una capacidad (de procesamiento) de 13 millones de toneladas al año”, se lee en la nota con la que el SBU informó este jueves del golpe a la infraestructura de Lukoil.

Según el SBU, el bombardeo ha causado un incendio en una unidad de procesamiento de crudo que ha quedado fuera de servicio.

Como ocurre con buena parte de las instalaciones de la industria petrolera rusa, los productos petroleros que salen de la planta de Lukoil en Perm satisfacen tanto la demanda civil como las necesidades de las tropas rusas que luchan en Ucrania, explica la nota del servicio secreto ucraniano.

Además de provocar llamaradas y una gran columna de humo en la refinería de Lukoil, visibles en vídeos de la infraestructura publicados hoy por varios canales de Telegram rusos, los drones del SBU han alcanzado también por segundo día consecutivo una estación de bombeo clave para el sistema de transporte de petróleo de Rusia situada también en Perm.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este segundo bombardeo ha provocado incendios adicionales en la infraestructura, según dice la nota del servicio secreto ucraniano.

La estación en cuestión bombea petróleo en cuatro direcciones distintas. De ella depende además que el crudo pueda llegar a la refinería que también ha sido atacada, dice el comunicado del SBU.

Estos ataques ucranianos han crecido en frecuencia y efectividad en las últimas semanas y tienen, además de consecuencias materiales, efectos psicológicos opuestos en Rusia y Ucrania y en sus respectivos socios.

“El enemigo debe ser consciente de algo muy simple: para él ha dejado de existir una ‘retaguardia segura’. La distancia ya no significa protección, y todas las regiones donde funcionan empresas que sirven al esfuerzo de guerra contra Ucrania son alcanzables”, se lee en la nota del SBU sobre este último ataque.

Ucrania ha pasado de no tener capacidades para atacar territorio enemigo al principio de la guerra a superar muchos días la cantidad de drones de larga distancia con que los rusos bombardean su territorio.

“La cantidad se incrementado, igual que el alcance: 1.500 kilómetros ya no son noticia”, dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su discurso de anoche a la nación sobre la distancia que separa a los objetivos en la ciudad rusa de Perm del territorio bajo control ucraniano desde el que se lanzaron los drones.

Además de refinerías como las de Perm y Tuapsé -esta última situada en la región meridional rusa de Krasnodar y en llamas desde hace días por los repetidos ataques ucranianos-, las fuerzas de Kiev también han alcanzado varios puertos clave para las exportaciones petroleras rusas.

Zelenski reveló el miércoles cifras de la inteligencia exterior de Ucrania que estiman en un 43 % la caída del tránsito de petróleo por el puertos ruso del Báltico de Ust-Luga debido a los últimos bombardeos de Kiev.

Por el puerto de Novorrosíisk, en el mar Negro, Rusia exporta ahora un 38 % menos de petróleo debido a los daños provocados por los drones ucranianos. El descenso del tránsito por el puerto de Primorsk, en el Báltico, es de un 13 % por esa misma razón, según la inteligencia exterior ucraniana.

Ucrania lleva a cabo estos ataques para socavar la capacidad exportadora de Rusia, que sigue teniendo como principal fuente de financiación para la guerra la venta de petróleo en el extranjero.