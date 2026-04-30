La CE y EUROCONTROL lanzan plataforma para medir impacto climático de la aviación

El sistema, denominado Non-CO2 Aviation Effects Tracking System, supone un nuevo paso en la aplicación del régimen europeo de comercio de derechos de emisión (ETS) y permitirá reforzar los procesos de seguimiento, notificación y verificación de la huella climática total del sector aéreo, indicó la Comisión en un comunicado.

La nueva versión incorpora todas las funcionalidades necesarias para completar ese proceso dentro de una única plataforma integrada, que podrá ser utilizada por aerolíneas, verificadores acreditados y autoridades competentes, agregó el Ejecutivo.

Entre las principales novedades figura la posibilidad de realizar de principio a fin el flujo completo de seguimiento y verificación, así como la conexión automática con informes anuales sobre efectos no asociados al CO2, lo que reducirá la carga administrativa para las compañías aéreas.

Además, NEATS amplía sus fuentes de información mediante la integración de bases de datos externas, entre ellas el servicio medioambiental de EUROCONTROL, para completar automáticamente datos de vuelo incompletos o ausentes.

El director general de EUROCONTROL, Raúl Medina, afirmó que el lanzamiento de la versión 3 es "un hito importante para la comunidad aeronáutica" y una prioridad dentro de la estrategia de sostenibilidad del organismo.

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Por su parte, el director general de Acción por el Clima de la Comisión Europea, Kurt Vandenberghe, señaló que aunque "la herramienta seguirá evolucionando, ya integra los mejores métodos científicos disponibles para evaluar" los impactos climáticos no relacionados con el CO2 de la aviación.

Actualmente, la plataforma cubre todos los vuelos dentro del Espacio Económico Europeo y está previsto que desde 2027 se amplíe a todos los trayectos relacionados con la Unión Europea.