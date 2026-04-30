Lagarde dice que el BCE decidió por unanimidad mantener los tipos pero debatieron subirlos

Lagarde consideró que "la zona de euro entró en este periodo de subida de los precios de la energía con una inflación alrededor del objetivo 2 % y la economía ha mostrado resistencia los trimestres recientes".

La presidenta del BCE hizo hincapié en que las expectativas de inflación a corto plazo han subido mucho, si bien a largo plazo todavía se mantienen en el objetivo del 2 %.

La inflación subió en la zona del euro hasta el 3 % en abril, impulsada por el fuerte incremento de los precios de la energía como consecuencia de la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz.

La economía creció en la región del euro un 0,1 % respecto al trimestre anterior, pero ahora las perspectivas son muy inciertas y dependerán de la duración de la guerra en Oriente Medio y en qué medida el conflicto afecta a la subida del precio de la energía, de otras materias primas y a las cadenas de suministro, según Lagarde .

Consideró que la situación actual es diferente a las crisis energética que se produjo en los años 70 del siglo pasado, cuando la inflación subió continuadamente sin interrupción y el mercado laboral era débil.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La presidenta del BCE dijo que la economía de la zona del euro no está en una estanflación, como ocurrió en los años 70, un fenómeno económico caracterizado por alto desempleo, estancamiento económico y alta inflación, que se produjo en EEUU y Europa Occidental por las crisis del petróleo de 1973 y 1979.

Ahora el punto de partida de la economía de la zona del euro ha sido mejor y esto ha amortiguado el impacto, según Lagarde.

De momento, añadió Lagarde, el BCE no ve efectos de segunda ronda, pero evaluará en junio de nuevo si se han producido, es decir si el encarecimiento de la energía se traspasa a otros precios, a los salarios y suben más los precios.