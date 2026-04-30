Llamadas telefónicas ente Trump y Putin siempre dejan preguntas sin respuesta, dice Kallas

"Teniendo en cuenta que Rusia elogia abiertamente la heroica lucha que Irán está librando contra Estados Unidos, ¿significa eso que, en realidad, también hay más presión sobre Rusia? Porque están ayudando, ya saben, a Irán a luchar contra ellos (Estados Unidos). Así que nos gustaría ver también esa presión, y no la vimos en esa llamada", declaró al inicio de una reunión de ministros de Exteriores del grupo de los ocho países nórdicos y bálticos (NB8) en Kuresaare, en la isla estonia de Saaremaa.

Kallas afirmó asimismo que las negociaciones de paz para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, en las que Estados Unidos ha intentado desempeñar un papel protagonista, "se encuentran realmente estancadas".

"En realidad, allí no está pasando nada", declaró.

Expresó también su preocupación por el aparente estancamiento en la apertura del golfo de Ormuz y los beneficios que Rusia obtiene del bloqueo continuado.

"No se vislumbra una salida rápida al punto muerto en el estrecho de Ormuz. Y las consecuencias son negativas en todos los ámbitos. La economía mundial se está tambaleando. Rusia está obteniendo nuevos ingresos por el aumento de los precios del petróleo. Y los envíos de armas de Estados Unidos a los países nórdicos y bálticos se enfrentan a retrasos", dijo Kallas.

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La jefa de la diplomacia europea declaró, asimismo, que "los ministros de Asuntos Exteriores de la UE ya han acordado ampliar las sanciones a Irán por las restricciones al transporte marítimo".

"Nuestras operaciones navales pueden desempeñar un papel más importante en el restablecimiento de los flujos energéticos y comerciales. Es necesario abordar los programas nuclear y de misiles de Teherán, así como su apoyo a grupos terroristas en la región y más allá", añadió.

También se refirió a la necesidad de seguir con el apoyo a Ucrania, que ha logrado detener y frenar a Rusia en el campo de batalla.

"Las nefastas cifras en el campo de batalla muestran que Rusia está sufriendo un número récord de bajas. Con el préstamo de 90.000 millones de euros de la UE y el vigésimo paquete de sanciones, hemos enviado un mensaje claro. Proporcionaremos a Ucrania lo que necesite para mantener sus posiciones hasta que Putin comprenda que su guerra no lleva a ninguna parte", dijo.

Las declaraciones de Kallas se produjeron después de que el NB8 emitiera un comunicado que afirma que "la guerra de Rusia no se detiene en la frontera de Ucrania".

"Los objetivos estratégicos de Rusia siguen siendo los mismos. Rusia sigue siendo la amenaza más importante, directa y a largo plazo para la seguridad euroatlántica en todos los ámbitos, lo que requiere una acción urgente, decidida y coordinada", subraya.

En la declaración, los representantes de Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia también subrayan: "Nuestro objetivo común es alcanzar una paz integral, justa y duradera, en pleno cumplimiento del derecho internacional, para garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania".

Esa paz vendría acompañada también del "restablecimiento de la justicia y la garantía de que Rusia y sus dirigentes rindan cuentas plenamente por el delito de agresión y otros delitos internacionales», llevando a la cúpula rusa ante un tribunal internacional por el delito de agresión.