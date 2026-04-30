Malasia condena la interceptación de la flotilla y la detención de 10 activistas del país

"Condeno las acciones violentas del régimen israelí sionista contra la misión humanitaria de la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales, una clara violación del derecho marítimo y equiparable a la piratería, que socava los principios humanitarios universales", escribió en redes sociales el líder de Malasia, país de mayoría musulmana que ha mostrado abiertamente su apoyo al pueblo palestino.

El Ministerio de Exteriores israelí informó este jueves de la detención de unos 175 activistas que participaban en la misión y señaló que estos estaban siendo trasladados a Israel tras la interceptación de más de una veintena de embarcaciones de la flotilla en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja de Gaza.

"Malasia insta a todas las partes a actuar de inmediato y garantizar que no se tomen medidas severas contra los activistas, incluidos 10 malasios actualmente detenidos y sin contacto", señaló Anwar, crítico con las autoridades de Israel.

El mandatario añadió que Kuala Lumpur "trabaja estrechamente con países socios para asegurar la liberación" de los detenidos, al tiempo que señaló la importancia de mostrar "compasión y humanidad" en "esta situación crítica por encima de todas las diferencias".

Tras otra interceptación a finales de 2025 de la Flotilla Global Sumud por parte de Israel, el Gobierno malasio indicó que una treintena de voluntarios del país del Sudeste Asiático se encontraban entre los activistas detenidos entonces, quienes fueron liberados posteriormente.