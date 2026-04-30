Ramaphosa anuncia que las elecciones locales de Sudáfrica tendrán lugar el 4 de noviembre

La votación medirá la fuerza del Congreso Nacional Africano (CNA), principal partido de la coalición gobernante y que en 2024 perdió por primera vez la mayoría absoluta en unos comicios generales.

"Las próximas elecciones de gobierno locales serán el 4 de noviembre de 2026", declaró Ramaphosa durante la reunión ampliada del Consejo de Coordinación Presidencial, que incluyó en esta ocasión a líderes de gobiernos provinciales y municipales, celebrada en la ciudad de Boksburg (noreste).

El ministro de Gobernanza Cooperativa, Velenkosini Hlabisa, deberá ahora publicar la convocatoria formalmente en el Boletín Oficial del Estado.

El mandato de todos los consejos municipales finaliza el 2 de noviembre y, según la legislación del país, las elecciones locales deben celebrarse en los 90 días posteriores desde el final del mismo.

La cita electoral servirá para medir la popularidad de un CNA que ya sufrió una debacle en las anteriores elecciones locales de 2021, cuando recibió menos del 50 % de los votos por primera vez en la historia democrática de Sudáfrica.

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Esta tendencia se confirmó en las elecciones generales de 2024, cuando también perdió por primera vez la mayoría absoluta y se vio obligado a formar una coalición junto con la Alianza Democrática (AD) -partido asociado a la minoría blanca y principal fuerza opositora hasta 2024- y otras formaciones menores.

El CNA perdió el apoyo de la mayoría del electorado por sus graves escándalos de corrupción, los problemas económicos y de seguridad a escala nacional, y la deficiente gestión de los ayuntamientos a nivel local, especialmente por las deficiencias en la prestación de servicios básicos como la electricidad o el agua.

La coalición ha afrontado numerosos retos en un contexto de fragmentación parlamentaria y creciente presión para mantener la estabilidad institucional, con fricciones entre el CNA y la AD, que llegaron a retrasar la aprobación de varias partidas presupuestarias.