Una delegación de la ONU evaluará en Colombia el uso de la fuerza por agentes del orden

El experto en derechos humanos costarricense encabezará una delegación que examinará las leyes, políticas y prácticas que regulan las actuaciones de esos agentes.

También se estudiarán medidas para garantizar la rendición de cuentas por uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos cometidas por esos cuerpos de seguridad, especialmente contra personas africanas y afrodescendientes.

La delegación visitará Bogotá, Cali, Cartagena y Quibdó, y se reunirá con altos cargos del Gobierno, entre ellos la vicepresidenta, Francia Márquez, así como representantes de las fuerzas del orden y del sistema de Justicia, de instituciones de derechos humanos y de la sociedad civil.

Al término de la visita, la delegación organizará una rueda de prensa de la Oficina de ONU Derechos Humanos en Bogotá, y más tarde presentará un informe de conclusiones y recomendaciones ante la 63ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, prevista para septiembre y octubre de este año.