Chevron gana 2.210 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un 36,8 % menos

La facturación total ascendió a 48.607 millones de dólares, frente a los 47.610 millones del primer trimestre de 2025, impulsada por un aumento de la producción, que creció un 15 % interanual, hasta 3,86 millones de barriles diarios (bpd), apoyada en la adquisición de Hess y en el incremento de la actividad en Estados Unidos, donde la extracción aumentó un 24 %.

El trimestre estuvo marcado por una mayor volatilidad en los precios del crudo, que se mantuvieron bajos durante los dos primeros meses del año ante las expectativas de un superávit en el mercado, antes de repuntar con fuerza desde el pasado 28 de febrero tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

El consejero delegado, Mike Wirth, destacó en un comunicado la "solidez" del desempeño operativo pese a la incertidumbre global, en un contexto marcado por la volatilidad geopolítica y las tensiones en Oriente Medio.

"Pese a la elevada volatilidad geopolítica y las interrupciones asociadas en el suministro, Chevron registró un sólido desempeño en el primer trimestre, lo que subraya la resiliencia de nuestra cartera y el valor de una ejecución disciplinada", dijo.

Agregó que la empresa sigue "vigilando de cerca los acontecimientos en Oriente Medio, con especial atención a la seguridad de nuestra plantilla y la integridad de nuestras operaciones y activos".

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"El entorno externo impredecible refuerza la importancia de mantener una inversión disciplinada para garantizar un suministro energético fiable y la seguridad energética global", señaló.

En el negocio de exploración y producción (upstream), Chevron ganó 3.909 millones de dólares, por encima de los 3.758 millones del año anterior, gracias a un mayor volumen de extracción.

En cambio, el área de refinado y comercialización (downstream) registró pérdidas de 817 millones de dólares, frente a las ganancias de 325 millones del mismo periodo de 2025, afectada por menores márgenes y mayores costes.

El flujo de caja operativo se redujo a 2.500 millones de dólares, frente a los 5.200 millones de un año antes, debido principalmente a "mayores salidas de capital circulante".

Durante el trimestre, la compañía devolvió 6.000 millones de dólares a sus accionistas entre dividendos y recompras de acciones, y anunció un dividendo trimestral de 1,78 dólares por acción. EFECOM