Columba López es nombrada secretaria de Agricultura de México, la primera mujer a cargo

El anunció lo emitió la Sader en un comunicado en el que repasó la trayectoria de López Gutiérrez, ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco con más de 30 años de experiencia en agroecología.

Además cuenta con una maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Antes de convertirse en la titular de la Sader, se desempeñó en 2025 como subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar en el Campo y como coordinadora general de Operación Territorial en 2024.

En su trayectoria pública también destaca su liderazgo en la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural en la Ciudad de México.

“Su nombramiento representa la llegada de la primera mujer en dirigir la política agrícola mexicana”, resaltó el texto.

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La salida de Berdegué fue encomendada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien lo designó como el responsable de asesorar y coordinar los asuntos agroalimentarios internacionales y otras tareas estratégicas del Gobierno de México.

“Desde esa posición trabajará, entre otros temas, en la protección de los intereses del campo mexicano frente a Estados Unidos y Canadá, en el marco de la revisión del T-MEC”, indicó el documento.

Berdegué inició como titular de la Sader al tiempo que la presidenta Sheinbaum asumió el cargo el 1 de octubre de 2024, por ello, este viernes el funcionario agradeció en sus redes sociales “el honor de haber servido a México y a su pueblo como miembro de su gabinete y, en adelante, en su equipo en las negociaciones internacionales sectoriales”.

También celebró el nombramiento de López Gutiérrez, con quien, dijo, habló desde temprano para extenderle su apoyo en la próxima transición.

En estos años a la cabeza del sector, Berdegué enfrentó retos que siguen en pie, como la presión del comercio internacional, especialmente de Estados Unidos, en el combate al gusano barrenador, los efectos del cambio climático, como la escasez de agua, la baja en los precios de los granos básicos y la negociación agroalimentaria en el Tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).