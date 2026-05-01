EEUU aprueba ventas militares por millones de dólares a Israel y aliados de Oriente Medio

El paquete contempla la entrega de armamento y sistemas de defensa, entre ellos municiones guiadas, radares, equipos de mando y control y sistemas antimisiles, en el marco del programa estadounidense de ventas militares al extranjero, de acuerdo con la oficina de asuntos políticos militares.

La notificación oficial consultada por EFE indica que las operaciones se realizan bajo el argumento de reforzar la seguridad regional y la interoperabilidad con aliados estratégicos de Washington, en un contexto de crecientes tensiones en Oriente Medio.

En el caso de Israel, el programa contempla principalmente la reposición de municiones guiadas de precisión, incluidas bombas de uso aéreo con sistemas de guiado por satélite, así como material de apoyo logístico destinado a mantener la operatividad de su inventario militar en el contexto de la guerra en Oriente Medio.

El paquete incluye la venta de municiones guiadas de precisión, sistemas de defensa antimisiles, radares de vigilancia y equipos de mando y control, además de apoyo logístico y asistencia técnica para su integración operativa en las fuerzas armadas de los países receptores.

El conjunto de ventas, valorado en más de 8.600 millones de dólares, se enmarca en el programa estadounidense de ventas militares al extranjero y responde, según Washington, a la necesidad de reforzar la seguridad regional y la interoperabilidad con aliados estratégicos en un escenario de alta tensión con Irán, con el que ha quedado paralizadas negociaciones de paz para finalizar la guerra que inició el 28 de febrero pasado.