La Bolsa de Londres baja un 0,14 % y termina la semana casi como empezó

El índice principal londinense, el FTSE 100, perdió14,89 puntos, hasta quedar en 10.363,93 enteros, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas en general británicas-, avanzó un 0,30 %, hasta 22.531,61 puntos.

Las empresas cotizadas que más arrastraron la bolsa a la baja fueron el banco Natwest (-3,35 %), la farmacéutica AstraZeneca (-3,13 %) y la compañía de gestión de aguas United Utilities (-2,78 %)

En el otro lado, los ganadores de la jornada fueron la distribuidora de energía DCC (4,78 %), la operadora de juegos de azar Entain (4,45 %) y ICG (3,53 %), que desarrolla servicios de gestión hotelera.

El parqué londinense comenzó la semana con malos augurios, perdiendo terreno el lunes, martes y miércoles, para comenzar a recuperarse ayer y de nuevo hoy y cerrar la semana casi igual que como comenzó, con una bajada de solo 10 puntos.

Y en el cómputo del año, la bolsa se aleja de los 11.000 puntos que estuvo a punto de alcanzar precisamente el 27 de febrero, un día antes de que comenzase la guerra contra Irán. Los 10.910 puntos logrados ese día fueron cayendo hasta desplomarse por debajo de los 10.000 el 23 de marzo. Desde esa fecha, han vuelto a recuperarse paulatinamente, aunque con numerosos altibajos.