Sindicatos paraguayos reclaman aumento del salario mínimo y trabajos dignos

Los trabajadores organizados protagonizaron varias marchas por las calles del centro de la capital paraguaya con la demanda central de que el salario mínimo, que se ubica en los 2.899.048 de guaraníes (471 dólares al cambio actual), se ajuste al costo de vida real, refirió a EFE la líder de la Acción Sindical Clasista, Celeste Houdin.

"Es absurdo, lo que nosotros tenemos en el bolsillo no nos alcanza", añadió la dirigente gremial, al señalar que el salario actual coloca a la mayoría de trabajadores "por debajo de la línea de la pobreza".

Para Houdin, un salario de 5,5 millones de guaraníes (894 dólares) sería "lo ideal para poder subsistir dignamente".

La dirigente argumentó que los trabajadores han sufrido "una pérdida" del poder adquisitivo de cerca del 30 %, por lo que el salario, que en un 70 % se destina en la alimentación, "no alcanza para vivir", según dijo.

Con banderas, tambores y carteles también se movilizó la Corriente Sindical Clasista, cuyo secretario general, Eduardo Ojeda, aseguró que "el problema central" en Paraguay es la "precarización laboral".

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El líder sostuvo que de 3,5 millones de ocupados, cerca de 1,5 millones de personas, tienen trabajos formales.

"Estamos hablando de dos millones de trabajadores que están en la informalidad, que jamás se van a jubilar, que no tienen beneficios, que no ganan salario mínimo", indicó a EFE Ojeda que sumó a este grupo a los miles de desempleados.

Ojeda agregó que este ha sido un año "más crítico" para la clase obrera pues, a su juicio, se han aprobado leyes que "cercenaron conquistas" de los trabajadores, entre ellas, mencionó una ley de reforma al sistema de pensiones del sector público nacional, que fijó en 53 años, con 25 años de aportes, la edad mínima de jubilación para el magisterio nacional, docentes universitarios y magistrados judiciales, extremo que no existía en la legislación vigente.

La tasa de desocupación en Paraguay se situó en el 5,3 % entre enero y marzo de este año frente al 3,6 % registrado entre octubre y diciembre de 2025, el periodo precedente, informó el jueves el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que destacó un aumento de la ocupación hasta el 68,6 %.

Así, la población desempleada entre enero y marzo pasado totalizó 177.961 personas en un país que tiene 6,1 millones de habitantes.

En noviembre pasado, el Gobierno de Paraguay destacó como un "récord" que el mercado laboral alcanzara en el tercer trimestre de 2025 una tasa de formalización de 41,5 %, con lo que 6 de 10 trabajadores todavía trabajan en la informalidad.