Trump apela a votantes mayores para comicios de medio mandato tras caída de su popularidad

"Supongo que todos llevan una gran ventaja, pero recuerden: hagan que la diferencia sea tan grande que resulte innegable. Tienen que salir a votar. No den nada por sentado", dijo el presidente durante un mitin en The Villages (Florida), una de las mayores comunidades de personas jubiladas del país.

Trump volvió a hacer sus acusaciones de amaño en las elecciones presidenciales de 2020, que perdió ante Joe Biden, y defendió el SAVE America Act, un proyecto de ley que endurece los requisitos para votar.

"Todos los votantes deben presentar identificación, todos los votantes deben tener prueba de ciudadanía y no habrá voto por correo, excepto por enfermedad, discapacidad, despliegue militar o viaje", indicó el mandatario, mientras la propuesta sigue bloqueada en el Senado.

Asociaciones civiles denunciaron que si la medida entra en vigor, impediría que millones de personas puedan ejercer su derecho a voto en las próximas elecciones, especialmente a mujeres casadas o divorciadas, minorías o comunidades rurales.

Este mitin coincidió con uno de los momentos de popularidad más bajos de Trump como presidente, lastrado por problemas como la inflación, el conflicto en Irán o la inmigración.

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Una encuesta del Pew Research Center publicada este viernes situó en el 34 % el índice de aprobación de Trump, e indicó que el presidente había caído en todas las métricas desde que ganó las elecciones de 2024.

El evento en Florida fue el primer acto público de Trump desde que fuera objeto de un intento de asesinato la semana pasada durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington D.C.

El incidente tuvo lugar cuando el tirador intentó irrumpir armado en el salón del hotel Washington Hilton, donde además se hallaban la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente, JD Vance; el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; y varios miembros del Gobierno.

Agentes del Servicio Secreto respondieron con cinco disparos y Allen cayó al suelo y fue reducido, aunque no sufrió impactos de bala.

El incidente no dejó víctimas, aunque los disparos provocaron la evacuación de Trump y el resto de autoridades, además de desatar el pánico entre algunos de los asistentes.