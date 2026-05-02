El Gobierno de Meloni se convierte en el segundo más longevo de la República italiana

La propia primera ministra ha celebrado este hecho en sus redes sociales, asegurando que no lo ve como un "logro" sino con sentido de responsabilidad.

"Desde hoy el Gobierno que tengo el honor de guiar se convierte en el segundo más longevo de la historia republicana. No lo vivo como un logro que celebrar, sino como una responsabilidad aún mayor hacia los italianos", escribió en su perfil de Instagram.

La mandataria ha agradecido a quienes respaldan a su gobierno y a su partido, los hermanos de Italia, y prometido que "seguirá adelante con determinación".

"Seguiremos adelante con determinación para completar el camino emprendido, con respeto por el mandato recibido de los ciudadanos italianos y con una sola brújula: el interés nacional", terminó.

Meloni se convirtió en la primera mujer en gobernar la República Italiana en octubre de 2022, tras ganar las elecciones en coalición con la ultraderechista Liga de Matteo Salvini y la conservadora Forza Italia de Silvio Berlusconi, que fallecería un año después.

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Ahora su Ejecutivo se ha convertido en el segundo más largo de la democracia italiana tras 1.288 días de vigencia, solo superado por el segundo gobierno de Berlusconi (2001-2005), que sumó 1.412 días.

Se trata de un hito para la convulsa República italiana que, en sus 80 años de historia, desde el final de la II Guerra Mundial, ha acumulado 68 gobiernos, casi todos caídos anticipadamente.

Meloni afronta ahora el tramo final de la legislatura, que debería concluir en el verano de 2027, apoyada en los otros dos partidos de la derecha italiana, la Liga y Forza Italia.

Aunque a nivel político su Ejecutivo ha transcurrido con una rara tranquilidad interna, en los últimos tiempos ha sufrido algunos golpes como el fracaso de su reforma constitucional de la judicatura o la sonada dimisión de algunos exponentes como la ministra de Turismo, Daniela Santanchè, o el de Cultura, Gennaro Sangiuliano.