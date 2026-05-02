El presidente de Taiwán llega a Esuatini días después de cancelar su visita a este país

"Hoy llegué a Esuatini para reafirmar nuestra larga amistad. Taiwán nunca se dejará disuadir por presiones externas", publicó Lai en su cuenta de la red social X.

Además, señaló que Taiwán seguirá "involucrándose" con diferentes países del mundo "sin importar los desafíos" a los que se enfrenten.

Por su parte, el Gobierno de Esuatini, antigua Suazilandia, dio la bienvenida a Lai en un escueto mensaje publicado en redes sociales.

La visita de Lai a Esuatini, su segundo viaje internacional desde que tomó posesión en mayo de 2024, fue cancelada en vísperas de su salida después de que Seychelles, Mauricio y Madagascar revocaran los permisos de sobrevuelo para el avión presidencial, una decisión que el Gobierno taiwanés vinculó a presiones de Pekín.

El último viaje de un presidente taiwanés a Esuatini se remonta a septiembre de 2023, cuando la entonces mandataria Tsai Ing-wen visitó el país africano, su último aliado diplomático en este continente y que recibe una importante asistencia económica de Taipéi.

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Taiwán, que cuenta con tan solo doce aliados diplomáticos en la actualidad, otorga gran relevancia a este tipo de visitas ante la creciente presión de China, que considera la isla como una "parte inalienable" de su territorio y ha restringido su espacio internacional en los últimos años.

Este desplazamiento es el segundo viaje internacional de Lai desde su toma de posesión en mayo de 2024. En Esuatini esta previsto que participe en actos oficiales junto al rey Mswati III.