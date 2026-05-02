Guinea-Conakri recibe equipamiento militar de Rusia para "modernizar" su Ejército

Además de la modernización de las Fuerzas Armadas guineanas, el envío de este material tiene el objetivo de "mejorar la formación, asegurar la defensa del territorio nacional y fortalecer las capacidades operativas", según publicó la Presidencia en su cuenta de la red social X.

Entre el equipo entregado se encuentran uniformes militares, cascos, chalecos antibalas, drones y otros materiales militares de guerra, vigilancia y defensa aérea, informaron medios locales.

La ceremonia de entrega, celebrada este viernes, estuvo encabezada por el presidente del país, el general Mamadi Doumbouya, de 41 años y líder de la junta militar que tomó el poder en Guinea-Conakri tras el golpe de Estado de 2021.

Doumbouya tomó posesión el 17 de enero como nuevo presidente del país tras hacerse con el 86,72 % de los votos, y en marzo disolvió hasta 40 partidos políticos opositores, medida que se produjo en medio de una creciente represión contra los opositores a la junta militar.

Rusia ha expandido su presencia militar en África en los últimos años, en países como Mali, Guinea Ecuatorial o República Centroafricana (RCA), a través de sus mercenarios del grupo de seguridad Wagner y del Cuerpo Africano, un grupo paramilitar estrechamente dirigido por el Ministerio de Defensa ruso.

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Guinea-Conakri posee uno de los mayores depósitos de mineral de hierro del mundo y es el principal exportador de bauxita (mineral clave para producir aluminio), si bien gran parte de su población vive en la pobreza.