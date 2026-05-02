India prueba un sistema que envía alertas de emergencia en segundos a millones de móviles

"India lanza Cell Broadcast utilizando tecnología autóctona para un servicio de alertas de desastres instantáneo para sus ciudadanos (...)No se requiere ninguna acción por parte del público al recibir este mensaje. Este es un mensaje de prueba", apareció en los móviles de la población.

En cuestión de segundos, las redes sociales se llenaron de capturas de pantalla y preguntas de usuarios que compartían el aviso y escribían: "¿Alguien más ha recibido esto?".

El mensaje se envió en hindi, inglés, lenguas nacionales e incluso idiomas internacionales como francés o español.

El lanzamiento fue anunciado por el ministro del Interior indio, Amit Shah, junto al ministro de Comunicaciones, Jyotiraditya Scindia, como un proyecto de respuesta ante emergencias en uno de los países más vulnerables a fenómenos climáticos extremos.

El sistema ha sido desarrollado por el Gobierno en colaboración con la Autoridad Nacional de Desastres de India (NDMA), y se basa en una infraestructura que ya operaba en el país en los últimos años enviando alertas SMS.

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La novedad es el uso de tecnología de difusión celular, que permite a las autoridades enviar alertas de emergencia en tiempo real y de forma simultánea a todos los teléfonos móviles en un área geográfica determinada, evitando la congestión de red.

En los últimos años, India ha estado atravesada por tragedias provocadas por la naturaleza como los deslizamientos en Wayanad, que dejaron más de 420 fallecidos en Kerala en 2024 o la tragedia de Chamoli por la rotura de un glaciar en el norte que superó las 200 víctimas.

Sólo en 2025, se estima que más de 4.000 personas perdieron la vida en el país por eventos climáticos, según un informe del Centro para Ciencia y Medioambiente (CSE, en inglés).