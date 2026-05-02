Israel confirma la llegada a su territorio de los dos activistas de la Flotilla detenidos

"Serán trasladados para ser interrogados por las autoridades policiales. Ambos recibirán una visita consular de los representantes de sus respectivos países en Israel", afirmó Exteriores israelí mediante un mensaje publicado en su cuenta de X.

En su mensaje, el Ministerio volvió a acusar a los activistas de mantener lazos con la organización militante palestina Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) que, según afirma, ha sido catalogada como terrorista por Estados Unidos.

Por su parte, una representante de la organización Adalah, que ejerce la defensa legal de los activistas de la Flotilla en Israel, confirmó a EFE la llegada de ambos al país, aunque afirmó no haber obtenido respuestas oficiales a sus comunicaciones dirigidas a las autoridades, pese a contar con poderes notariales.

Ayer viernes, el equipo legal de Adalah cursó una petición al Ejército israelí de "información urgente" sobre el paradero de Abukeshek y Ávila.

El equipo jurídico, que no ha podido contactar con sus representados desde su detención el jueves de madrugada, afirma que la interceptación de 21 embarcaciones de la Flotilla que se dirigía a Gaza por parte de Israel -que tuvo lugar al oeste de Creta en aguas internacionales- fue ilegal y también la detención de alrededor de 175 activistas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras la noticia de que sus ciudadanos iban a ser conducidos a Israel en lugar de ser liberados en Grecia como el resto de activistas detenidos de la Flotilla, los Gobiernos de España y Brasil exigieron su inmediata puesta en libertad.