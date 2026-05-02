La ballena que quedó encallada en costas alemanas en marzo es liberada en el mar del Norte

Según informó la televisión alemana NTV, el cetáceo, al que se ha apodado "Timmy" y "Hope", abandonó la gabarra, que funcionaba como un dique flotante sumergible, sobre las 09.00 hora local (07.00 GMT) después de que, una vez llegado al mar del Norte, se quitara la víspera la red de seguridad.

La liberación se produjo unos 70 kilómetros al norte de Skagen (Dinamarca), según el diario BILD.

Los remolcadores "Robin Hood" y "Fortuna B" iniciaron el camino hacia el mar del Norte a través de Dinamarca el pasado martes, después de que los rescatistas lograran llevar a la ballena de 12 toneladas con un tipo de arnés consistente en mangueras de bomberos hacia una gabarra frente a la isla de Poel, donde estaba varado "Timmy".

Dos veterinarias dieron su bueno al transporte del animal, al considerar que su condición de salud lo permitía.

La operación de salvamento del cetáceo fue posible gracias a una iniciativa privada financiada por los empresarios Walter Gunz, cofundador de la cadena de distribución de electrónica de consumo MediaMarkt, y Karin Walter-Mommert, conocida en el sector de los deportes ecuestres.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según dijo a BILD Walter-Mommert, el rescate de la ballena ha costado más de 1,5 millones de euros.

Sin embargo, la ballena no puede considerarse salvada todavía, porque debe poder nadar por sí misma en la dirección adecuada y poder alimentarse.

La organización Whale and Dolphin Conservation subrayó que solo se podrá hablar de rescate cuando la ballena regrese al Atlántico Norte, sobreviva a largo plazo, su piel se recupere, vuelva a buscar alimento por sí sola, gane peso y retome su comportamiento natural, destaca NTV.

El viernes, los expertos colocaron un dispositivo de localización en la ballena jorobada, pero por ahora no hay datos disponibles, explicó Jens Schwarck, miembro de la iniciativa privada que participó en el transporte, según BILD.

El ejemplar, de unos 12 metros de largo, fue visto el 3 de marzo en el puerto de Wismar, en el estado alemán de Mecklemburgo-Antepomerania.

Desde entonces hubo numerosos intentos de rescate sin éxito. "Timmy" también intento liberarse por sí mismo, pero en cada intento entre bancos de arena y aguas poco profundas volvió a quedar encallado.

El rescate suscitó disputas entre expertos y la Administración Pública regional, dado que algunos insistieron en que había que dejar en paz al animal silvestre y otros que había que intentar todo lo posible para salvarlo.

El ministro de Medio Ambiente de Mecklemburgo-Antepomerania, Till Backhaus, se mostró inicialmente a favor de abandonar los intentos de rescate, pero luego se sumó a aquellos que querían intentarlo de nuevo.

"Cuando una vez has mirado a una ballena a los ojos, eres una persona diferente", dijo al diario WELT.