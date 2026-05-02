La mayoría de los detenidos en Turquía durante el Día del Trabajo, liberados de nuevo

Mientras, los procedimientos policiales para las restantes 46 personas, detenidas en un puente del Bósforo, también han concluido, y a lo largo del sábado —tras ser interrogadas por fiscales y jueces— se determinará si son puestas en libertad o si se enfrentan a cargos.

En un comunicado emitido ayer, la Gobernación de Estambul hablaba de personas “pertenecientes a grupos marginales” detenidas durante las intervenciones policiales -con el uso de gases lacrimógenos- destinadas a impedir que los manifestantes llegaran a la plaza Taksim.

Taksim es un lugar simbólico para las celebraciones del Día del Trabajo desde 1977, que ese año entró en la historia como el 'Primero de Mayo Sangriento', cuando 34 personas murieron después de que pistoleros sin identificar comenzaron a disparar contra la multitud.

La mayoría de las víctimas murió aplastada o asfixiada en la avalancha humana provocada por el pánico, mientras que al menos otras 130 personas resultaron heridas.

Tras el golpe militar de 1980, las marchas fueron prohibidas en ese lugar, un veto que durante décadas alimentó la reivindicación de la izquierda por recuperar ese espacio simbólico.

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Entre 2010 y 2012, ya bajo el Gobierno actual del islamista Recep Tayyip Erdogan, Taksim volvió a acoger multitudinarias celebraciones del Primero de Mayo con la participación de cientos de miles de personas.

Desde 2013 se volvieron a vetar las concentraciones en la plaza, lo que genera cada año intentos de marchar hacia el lugar, detenciones y grandes despliegues policiales.