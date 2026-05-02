Los activistas de la Flotilla son trasladados a un centro de detención en Ashkelon, Israel

Según la misma fuente, los abogados de la organización han podido finalmente acceder al recinto para mantener consultas legales con los detenidos, tras no haber recibido respuesta previa a sus comunicaciones con las autoridades pese a contar con poderes notariales.

Fuentes del caso indicaron a EFE que ambos activistas arribaron previamente al puerto de Ashdod, cercano a Ashkelon, tras su traslado bajo custodia israelí.

Esta mañana, el Ministerio de Exteriores israelí informó del desembarco de Abukeshek y Ávila -a los que acusa de mantener lazos con la organización militante palestina Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP)- en su territorio, donde, según afirmó, serían interrogados por "autoridades policiales" y recibirían visitas consulares de representantes de sus respectivos países.

El equipo jurídico israelí de los activistas, que no había podido contactar a sus representados desde su detención el jueves de madrugada, afirma que el asalto en el mar de 21 embarcaciones de la Flotilla que se dirigía a Gaza por parte de Israel -que tuvo lugar al oeste de Creta en aguas internacionales- fue ilegal y también la detención de alrededor de 175 activistas.

Tras la noticia de que sus ciudadanos iban a ser conducidos a Israel en lugar de ser liberados en Grecia como el resto de activistas detenidos de la Flotilla, los Gobiernos de España y Brasil exigieron su inmediata puesta en libertad.