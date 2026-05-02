Lucía Solla Sobral: “Hay necesidad de hablar de maltrato psicológico” contra las mujeres

Solla Sobral presentó esta semana su ópera prima, reconocida con el Premio Ojo Crítico de Narrativa 2025 y convertida en un fenómeno editorial, en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, una de las más importantes de Latinoamérica.

“Lo que hace que haya tanta gente que conecta con la novela es que hay necesidad de hablar de maltrato psicológico, que parece o podría parecer que es algo superado, pero nada más lejos de la realidad. Los medios suelen poner más el foco en las mujeres asesinadas y en las palizas, en lo más morboso de la violencia”, afirmó la escritora de 37 años y oriunda de Galicia.

'Comerás flores' va por la vigésimo segunda edición en España, con más de 150.000 ejemplares vendidos, ha sido traducida a doce lenguas y también ha recibido el Premio Cálamo al Libro del Año, lo que consolida a Solla Sobral como una de las voces emergentes de la narrativa española.

En esta obra, la autora explora los mecanismos del maltrato psicológico en las relaciones de pareja a través del personaje de Marina, una joven que rompe con los estereotipos tradicionales de víctima.

“Marina es una chica con amigas, con una familia, estructurada, con trabajo y aún así le pasa esto, aún así tiene una relación donde sufre malos tratos; y eso hace que muchísimas mujeres conecten con ella porque o bien fueron Marina o conocen a una Marina”, destacó.

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La intención de Solla Sobral fue poner el foco en una violencia menos visible: “Decidí desde el principio que fuese solo violencia psicológica, que puede ser, además, la antesala de la violencia física y de por sí es muy grave".

El impacto del libro, según sus palabras, se refleja en los testimonios de lectoras que encuentran en 'Comerás flores' un empujón para narrar sus propias experiencias.

“Sabía que había mucha violencia dentro de las relaciones, pero ni yo misma sabía que tanta, hay mucha violencia oculta que no sale en las estadísticas porque no se atreven a decirlo en voz alta”, detalló la autora.

También se refirió a las dificultades que enfrentan las sobrevivientes de violencia de género a la hora de denunciar: “No siempre te van a creer, porque lleva mucho tiempo, son procesos muy largos donde tienes que dejar, además de dinero, mucha energía".

Y fue contundente al señalar el desamparo en el que se encuentran las mujeres violentadas: “No podemos pedirle a las víctimas que denuncien si cuando se atreven a hacerlo siguen desprotegidas. Hay algo que está fallando en el sistema".

El fenómeno de "Comerás flores" ha sido impulsado por las redes sociales y el boca a boca entre lectoras: “No solo quieren quedárselo para ellas, necesitan que otras lo lean, incluso, como indirecta, cuando saben que una amiga está pasando por eso y no saben cómo decirle, le regalan el libro y es una forma de arroparla".

Para la autora, la literatura puede ser una herramienta clave para abrir conversaciones sociales: “Yo creo profundamente que a través del entretenimiento, sea novelas, series, películas, música, podemos ayudar. Es mucho más fácil llegar a la gente a través del entretenimiento que de un ensayo.” EFE