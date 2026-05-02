Pakistán acusa a los talibanes de nuevos ataques contra civiles con al menos 9 muertos

"Solo en el distrito de Bajaur, nueve civiles, incluidos seis niños y mujeres inocentes, han alcanzado el martirio y otros doce resultaron heridos debido al ataque no provocado y criminal contra la población civil por parte de los talibanes afganos", declaró en X el ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar.

La acusación se produce días después de que los talibanes denunciaran la muerte de al menos 8 civiles en el este de Afganistán tras una serie de bombardeos paquistaníes que alcanzaron una universidad, algo que Pakistán ha negado tajantemente.

Pakistán describió las acciones del Gobierno de facto de Afganistán como "despreciables" y de "baja calidad moral", y acusó al régimen de Kabul de estar respaldado por grupos aliados a los que vincula directamente con operaciones bajo el paraguas de la inteligencia de la India.

En el comunicado, el ministerio paquistaní añadió que otras tres personas resultaron heridas en un incidente separado tras ser alcanzadas por drones de estas facciones.

Islamabad negó haber golpeado objetivos civiles e insistió en que sus operaciones son ataques de precisión dirigidos exclusivamente contra refugios del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), el principal grupo insurgente del país, al que acusa de operar bajo el amparo de los talibanes afganos en su intento por imponer un Estado islámico

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"Se ha reportado con claridad y evidencia que Pakistán solo ataca infraestructura terrorista bajo control del régimen talibán, actuando con transparencia y tomando grandes precauciones para evitar daños colaterales", respondió Islamabad en un comunicado oficial.

Desde el estallido de las hostilidades el pasado 26 de febrero, ambos ejércitos han mantenido un intercambio constante de fuego de artillería, incursiones de drones y choques directos entre tropas.

China, que comparte frontera con ambas naciones, lleva semanas intentando mediar en el conflicto entre los países vecinos. Arabia Saudi, Catar y Turquía también han intentado reducir las tensiones, pero los combates han continuado.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) ha alertado sobre la grave crisis de desplazamiento en la zona, con casi 100.000 personas forzadas a abandonar sus hogares debido a un conflicto que Pakistán define como una lucha "basada en el honor" contra el terrorismo.