Permance detenido el judío que agredió a una monja francesa en las calles de Jerusalén

La agresión se produjo cerca del Cenáculo de la Ciudad Vieja de Jerusalén en la tarde del martes y fue condenado por la Embajada de Francia en la ciudad, que pidió que "se haga justicia".

En un vídeo de una cámara de seguridad verificado a EFE por un portavoz de la Policía israelí, se ve cómo la monja camina por una calle cuando el hombre, que luce los flecos blancos que visten los judíos conservadores y habitualmente los colonos israelíes, se le acerca corriendo por la espalda y le pega un empujón que la hace caer al suelo y golpearse con fuerza la cabeza.

El hombre hace entonces ademán de marcharse dejando a la monja en el suelo, pero segundos después se da la vuelta y vuelve hacia ella para propinarle una patada, tras lo que un grupo de varones se acercan para pararle.

Según fuentes cercanas a la religiosa consultadas por EFE, la mujer, que reside en Jerusalén, presentó heridas sangrantes en la cabeza y tuvo que acudir a un hospital para ser atendida de ellas.

La Policía israelí informó en un comunicado el miércoles de la agresión, afirmando que el presunto atacante, de 36 años, había sido detenido el martes por la noche acusado de un delito de "agresión racista".

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El miércoles compareció ante un juzgado de Jerusalén, que dictó una prórroga de su detención y aún sigue arrestado, informó un portavoz policial a EFE.

"Nos tomamos los incidentes perturbadores de este tipo con la máxima seriedad y tolerancia cero", añadió el portavoz.

En un mensaje publicado el miércoles por la Embajada de Francia en Jerusalén, el país galo condenó "firmemente" el ataque.

El Ministerio de Exteriores israelí aseguró en otro mensaje que se tomaba "con la máxima seriedad " el ataque y destacó la determinación de Israel de llevar al culpable ante la justicia.

El número de incidentes de acoso contra la población cristiana en Israel, desde escupitajos hasta violencia física o vandalización de símbolos religiosos, aumentó un 63 % durante 2025, según un informe publicado el pasado mes por dos entidades israelíes que trabajan por la convivencia entre judíos y cristianos.

El 60 % de los incidentes registrados fueron escupitajos contra cristianos; el 18 %, insultos, gritos o amenazas; el 12 %, daños a símbolos religiosos cristianos; un 5 % de episodios de violencia física; un 3 % profanación de lugares santos cristianos; y un 2 % acoso en internet.