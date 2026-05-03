Albares viaja al Vaticano para reforzar las relaciones ante la visita del papa a España

El ministro mantendrá una reunión de trabajo con su homólogo de la Santa Sede, el monseñor Paul Richard Gallagher, para fortalecer las relaciones bilaterales de cara al viaje apostólico de León XIV que comenzará el 6 de junio y terminará el día 12.

El pontífice visitará las ciudades de Madrid, Barcelona (noroeste) además de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, islas del archipiélago canario, en el océano Atlántico.

Según comunicó Asuntos Exteriores hoy, Albares también inaugurará la sede de la Cancillería en el Palacio de Santiago de los Españoles en Plaza Navona, tras su rehabilitación promovida por la Obra Pía y cofinanciada por el ministerio.

En la Cancillería, el ministro español visitará una exposición de la agencia EFE 'España e Italia, 50 años para enmarcar', que busca conectar la memoria de la relación hispano-italiana, inscribiéndose en la senda de "España en libertad, la iniciativa del Gobierno de España que conmemora la recuperación de libertades democráticas".

Albares prevé concluir la visita con una reunión con hispanistas italianos.