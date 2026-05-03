El ministro de Exteriores de la India comienza una histórica visita a Jamaica

La ministra jamaicana de Exteriores, Kamina Johnson Smith, aseguró en un comunicado que la visita de 3 días permite continuar "fortaleciendo los lazos de larga data" entre ambos países.

"Esta visita se basa en la sólida relación entre Jamaica y la India, arraigada en la historia, los valores compartidos y una visión común para un desarrollo inclusivo y sostenible", aseguró.

Johnson Smith agregó que representa "una excelente oportunidad para traducir la firme voluntad política (de cooperación) en resultados tangibles" que beneficien a los pueblos de las dos naciones.

También, indicó que Jamaica expresará formalmente su agradecimiento por "la generosa donación de artículos de socorro" por parte de la India tras el huracán Melissa, que devastó la isla el año pasado.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Jamaica, la visita brindará la oportunidad de avanzar en la cooperación en varias áreas clave, incluyendo salud, energía solar, agricultura, tecnología e innovación, y turismo.

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Está previsto que Jaishankar participe en conversaciones bilaterales el lunes junto con Johnson Smith y otros ministros del Gabinete de Jamaica.

También realizará una visita de cortesía al primer ministro jamaicano, Andrew Holness, y se reunirá con miembros del sector privado.

Jamaica y la India establecieron relaciones diplomáticas el 12 de agosto de 1962 y han mantenido una sólida alianza durante más de seis décadas.

Estos lazos se fortalecieron aún más con la apertura de la Alta Comisión de Jamaica en Nueva Delhi en 2020 y con la visita oficial de Holness a India en 2024, la primera de un jefe de Gobierno jamaicano.