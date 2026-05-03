El presidente de Israel visita Panamá y Costa Rica para profundizar "alianza estratégica"

"La visita del presidente Herzog a Panamá y Costa Rica refleja la importancia de los lazos de Israel con los países de América Latina y el renovado impulso en las relaciones de Israel con las naciones de Centroamérica y Sudamérica", indicó Presidencia de Israel en un comunicado.

La oficina de Herzog ha calificado el desplazamiento como "visita histórica" a "dos países amigos y aliados cercanos del Estado de Israel".

Entre otros eventos, el presidente de Israel asistirá a la toma de posesión de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, por invitación del presidente saliente Rodrigo Chaves Robles.

Aunque, el viaje lo comenzará en Panamá, la primera vez que un presidente israelí se desplaza en visita oficial a la Ciudad de Panamá en la historia.

Herzog se citará allí con el presidente José Raúl Mulino -después de reunirse en el Foro Económico Mundial de Davos- y miembros de su gobierno para "dialogar sobre el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y el avance de la cooperación", así como con miembros de la comunidad judía local, según Presidencia israelí.

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El presidente israelí continuará su viaje en Costa Rica, donde, además de a la toma de posesión, asistirá a una cena para jefes de Estado ofrecida por el presidente Chaves Robles, e igualmente se verá con personalidades judías costarricenses.