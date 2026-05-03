Los apagones simultáneos afectarán hasta el 46 % de Cuba este domingo

Cuba padece una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde inicios de año por el asedio petrolero de EE.UU., una medida que ocasionó una parada casi total de su economía y azuzó el descontento social, que fue calificada por Naciones Unidas de contraria al derecho internacional.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario de máxima demanda, en la tarde noche, una capacidad de generación de 1.760 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.440 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.470 MW.

La víspera se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la última madrugada.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EE.UU.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En esta jornada, cinco de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento. Esta fuente responsable del 40 % del mix energético se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero.

Otro 40 % del mix está a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía precisa diésel y fueloil importado. La presión de Washington obligó a pararos por falta de materia prima en enero y sólo en las últimas semanas han vuelto a operar parcialmente, tras la llegada de un petrolero ruso.

El Gobierno cubano indicó que el combustible ruso alcanzaría hasta finales de abril, con lo que los apagones podrían volver a aumentar en los próximos días. No está previsto que en breve pueda llegar un nuevo petrolero a la isla.

El 20 % del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

Los expertos apuntan que el sistema eléctrico cubano está obsoleto y sufre un déficit prolongado de inversiones. El Gobierno cubano ha denunciado por su parte que las sanciones estadounidenses suponen "asfixia energética".

Diversos estudios independientes estiman que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano.